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PİYASALAR-Dolar 8.81, euro 10.76, sterlin 12.46 lirayı gördü - Son Dakika

PİYASALAR-Dolar 8.81, euro 10.76, sterlin 12.46 lirayı gördü

02.06.2021 07:57
PİYASALAR-Dolar 8.81, euro 10.76, sterlin 12.46 lirayı gördü, System.String[]

Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle, dolar 8.81 lira, euro 10.76 lira, sterlin de 12.46 liralık yeni zirveleri gördükten sonra, 15-20 kuruş dolayında geri çekildiler.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle, dolar 8.81 lira, euro 10.76 lira, sterlin de 12.46 liralık yeni zirveleri gördükten sonra, 15-20 kuruş dolayında geri çekildiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı TRT yayınında sorulan sorulara verdiği yanıtta, "Yani bu konuda ben yine aynı iddianın peşindeyim. Hatta bugün de Merkez Bankası başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart; onun için de yani Temmuz - Ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın" dedi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,423 ve 1,433 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.81 artışla 1,432.04 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.68, BIST Mali Endeks yüzde 0.98, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.30 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.5189 lira ve en yüksek 8.8122 lirayı gördükten sonra, 8.64 – 8.65 lira aralığında,euro en düşük 10.4087 lira ve en yüksek 10.7614 lirayı gördükten sonra, 10.56 – 10.57 lira aralığında,sterlin en düşük 12.0585 lira ve en yüksek 12.4696 lirayı gördükten sonra 12.23 – 12.24 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.22121 - 1.22267 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.22174 düzeyindeydi.


Merkez Bankası, Sterlin, dolar, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi PİYASALAR-Dolar 8.81, euro 10.76, sterlin 12.46 lirayı gördü - Son Dakika Ekonomi


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