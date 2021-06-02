PİYASALAR-Dolar 8.81, euro 10.76, sterlin 12.46 lirayı gördü

Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle, dolar 8.81 lira, euro 10.76 lira, sterlin de 12.46 liralık yeni zirveleri gördükten sonra, 15-20 kuruş dolayında geri çekildiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı TRT yayınında sorulan sorulara verdiği yanıtta, "Yani bu konuda ben yine aynı iddianın peşindeyim. Hatta bugün de Merkez Bankası başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart; onun için de yani Temmuz - Ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın" dedi.