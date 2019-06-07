Son Dakika Haberleri: PİYASALAR - Dolar yeniden 5.85 liranın üzerinde
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PİYASALAR - Dolar yeniden 5.85 liranın üzerinde

1 saat önce

Piyasaların kapalı olduğu Salı günü 5.66 liraya kadar kadar gerileyen dolar, bayram tatili sonrası ilk işlem gününde 5.86 liraya kadar yükselerek bayram tatili önceki düzeylerine döndü.

PİYASALAR - Dolar yeniden 5.85 liranın üzerinde, System.String[]
Piyasaların kapalı olduğu Salı günü 5.66 liraya kadar kadar gerileyen dolar, bayram tatili sonrası ilk işlem gününde 5.86 liraya kadar yükselerek bayram tatili önceki düzeylerine döndü.
Piyasaların açılmasının ardından;
dolar en düşük 5.773501 lira ve en yüksek 5.8681 lirayı gördükten sonra, 5.85 - 5.86 lira aralığında,
euro en düşük 6.4968 lira ve en yüksek 6.61.34 lirayı gördükten sonra, 6.60 – 6.61 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.3204 lira ve en yüksek 7.4599 lirayı gördükten sonra 7.45 – 7.46 lira aralığında işlem görüyor.
New York Merkez Bankası (Fed) Başkanı John Williams, aşırı düşük enflasyonun, yüksek enflasyondan daha büyük bir baskılayıcı sorun yarattığı uyarısı yaptı.
New York'ta Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan Williams, "Uzun süren düşük enflasyon dönemi, beklentileri daha da düşük enflasyon üzerinde odaklayarak, bir kısır döngü yaratıyor. Faiz oranları  düştüğü zaman, merkez bankalarının krizlerle baş etmek için daha fazla manevra alanı olmaz" dedi.
Fed'in daha az ateş gücü ile ekonomik toparlanmalarının muhtemelen  yavaş olacağını belirten Williams "Enflasyon konusunda her zaman çok dikkatli olduğum halde, çok düşük enflasyon şimdi daha baskılayıcı bir sorun" dedi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:58 Kaynak: DHA
Williams, Ekonomi
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