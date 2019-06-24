Son Dakika Haberleri: PİYASALAR – Dövizler seçim sonrasında en az yüzde 1.22 düştü
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PİYASALAR – Dövizler seçim sonrasında en az yüzde 1.22 düştü

1 saat önce

– Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasının ardından, Cuma günü;5.81 – 5.82 lira aralığında olan dolar 5.74 – 5.75 lira aralığında,6.58 – 6.59 lira aralığında olan euro 6.54 – 6.55 lira aralığında,7.37 – 7.38 lira aralığında olan sterlin 7.33 – 7.

PİYASALAR – Dövizler seçim sonrasında en az yüzde 1.22 düştü, System.String[]
– Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasının ardından, Cuma günü;
5.81 – 5.82 lira aralığında olan dolar 5.74 – 5.75 lira aralığında,
6.58 – 6.59 lira aralığında olan euro 6.54 – 6.55 lira aralığında,
7.37 – 7.38 lira aralığında olan sterlin 7.33 – 7.34 lira aralığında işlem görüyor.
Citi ekonomistleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz ayında faiz oranlarını indirmeye karar vermesi halinde, bunun cesur bir adım olacağını ve bilançonun küçültülmesinin erken sona erdirilmesi ile birlikte faizin 50 bz puan indirileceğini öngördüklerini ifade ettiler.
Fed'in 2019'da faiz indirimine gitmeyeceği temel senaryosunu devam ettirdiklerini belirten ekonomistler, ekonomik verilerin yeterince güçlü gelmeye devam etmesi ve Çin-ABD ticaret görüşmelerinden olumsuz bir sonuç çıkmaması halinde bu senaryonun değişmeyeceğini de vurguladılar. Geçen ay yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında UBS ve Barclays ekonomistleri de Fed'in Temmuz'da 50 baz puan faiz indirimine gideceğini öngördüler.
 


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:19 Kaynak: DHA
Sterlin, İstanbul, Ekonomi
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