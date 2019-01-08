Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Dövizler Yüzde 1.0'den Fazla Yükseldi

Piyasalar – Dövizler Yüzde 1.0'den Fazla Yükseldi

14 dakika önce

– Gün ortası işlemlerinde dövizler yüzde 1.0'den fazla yükseldi, dolar 5.47 lirada.

Piyasalar – Dövizler Yüzde 1.0'den Fazla Yükseldi, System.String[]
– Gün ortası işlemlerinde dövizler yüzde 1.0'den fazla yükseldi, dolar 5.47 lirada.

Gün ortası işlemlerinde;

       - dolar en düşük 5.3804 lirayı ve en yüksek 5.4745 lirayı gördükten sonra 5.47 – 5.48 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.1633 lirayı ve en yüksek 6.2182 lirayı gördükten sonra 6.20 – 6.21 lira aralığında ve

       - sterlin en düşük 6.8743 lirayı ve en yüksek 6.9389 lirayı gördükten sonra 6.92 – 6.93 lira aralığında hareket ediyor.

Güne 90 bin puan düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 89 bin 281 puanı ve en yüksek 90 bin 428 puanı gördükten sonra, yüzde 0.02 düşüşle 89 bin 937 puana döndü.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.68 düşüşle 116 bin 835 puana düştü.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.79 artışla yüzde 16.67'ye yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin yüzde 0.05 düşüşle yüzde 19.60'a çekildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:33 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, Sterlin, İstanbul, Ekonomi
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