Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Dövizler Yüzde 2.0'nin Üzerinde Düştü

Piyasalar – Dövizler Yüzde 2.0'nin Üzerinde Düştü

51 dakika önce

– Dövizler, Cuma günü görülen artış tırmanış sonrası yeni haftaya yüzde 2.0'nin üzerinde düşüşle başladı.

Piyasalar – Dövizler Yüzde 2.0'nin Üzerinde Düştü, System.String[]
– Dövizler, Cuma günü görülen artış tırmanış sonrası yeni haftaya yüzde 2.0'nin üzerinde düşüşle başladı.

Erken İşlemlerde:

dolar en düşük 5.5692 lira ve en yüksek 5.7670 lirayı gördükten sonra, 5.64 – 5.65 lira aralığında,

euro en düşük 6.2974 lira ve en yüksek 6.5186 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3569 lira ve en yüksek 7.6267 lirayı gördükten sonra 7.45 – 7.46 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:11 Kaynak: DHA

Ekonomi
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