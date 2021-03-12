Piyasalar, ECB'nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı'ndaki gelişmelere odaklandı

ECB'nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı'ndaki (PEPP) alımların hızının ne kadar artacağına dair detay verilmemesine karşın ekonomistler, konunun haziran ayında görüşülebileceğini ve ek alım için hedefin aylık 60 ile 100 milyar avro arasında olabileceğini kaydetti.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, büyüme şu an zayıf olduğu için ECB'nin finansman koşullarını rahat bir şekilde sürdürmek istediğini belirtti.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın elverişli finansman koşullarının nasıl belirleneceği konusunda uzun bir açıklama yapmasına karşın tahvil faizlerindeki artışın bunda önemli bir rol oynadığına değindiğini anımsatan Houte, bu durumun ECB'nin tahvil alımlarını etkileyebileceğini ifade etti.

Houte, ECB'nin PEPP'de alımların daha hızlı olacağına dair işaret verdiğini vurgulayarak, haziran ayındaki toplantıda bu konunun değerlendirilebileceğini aktardı.

ECB'nin bu yılki büyüme öngörüsünün yüzde 4 olduğuna dikkati çeken Houte, bankanın büyüme görünümünü de "dengeli" olarak değerlendirdiğini dile getirdi.

Yönetim Konseyindeki şahin grubun PEPP'nin tükenmemesi durumunda ek bir teşvik için taahhüt istemediğini kaydeden Houte, ECB'nin en son kararının yönetim konseyindeki şahin ve güvercin grup arasındaki bir anlaşma olduğunu gösterdiğini ve para politikasındaki önemli değişikliğin ertelendiğini söyledi.

-"ECB, sözlü yönlendirmesini daha fazla pekiştirmek için esnekliğini kullandı"

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot da ECB'nin tahvil faizlerindeki artışa karşılık olarak politikasındaki ana parametreler üzerinde değişiklik yapmadığını belirtti.

Bankanın PEPP'de alımların daha hızlı olması konusunda resmi olarak bir açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu ifade eden Groot, ECB'nin böylece politik duruşunu tam olarak revizyondan geçirmek yerine sözlü yönlendirmesini daha fazla pekiştirmek için esnekliğini kullandığını aktardı.

Groot, bu tutumun ekonomik görünümde bozulma olmaması durumunda politikada bir konsept olarak kullanılmaya devam edileceğini dile getirdi.

PEPP'de ek alımlar için detay verilmediğini vurgulayan Groot ancak ek alım için hedefin aylık 60 ile 100 milyar avro arasında olabileceğini kaydetti.

ECB, dünkü toplantısında politika faizini yüzde sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktı.

10 Aralık 2020'de 500 milyar avro artışla 1 trilyon 850 milyar avroya çıkarılan PEPP'te bir değişikliğe gitmeyen banka, varlık alım programı kapsamındaki net alımların aylık 20 milyar avro seviyesinde devam etmesine karar verdi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, PEPP'deki alımların gelecek çeyrekte, dikkate değer şekilde, daha hızlı olacağını bildirdi.