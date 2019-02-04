Son Dakika Haberleri: Piyasalar - Enflasyon Verisi Sonrası Piyasalar Yatay

Piyasalar - Enflasyon Verisi Sonrası Piyasalar Yatay

2 saat önce

– Enflasyon verilerinin, yüzde 1.0 - 1.1 dolayında olan beklentiler doğrultusunda gelmesine bağlı olarak, piyasalarda önemli bir etki yaşanmadı ve Borsa İstanbul Endeksi (BİST) ve dövizler yatay hareketini sürdürdü.

Piyasalar - Enflasyon Verisi Sonrası Piyasalar Yatay, System.String[]
– Enflasyon verilerinin, yüzde 1.0 - 1.1 dolayında olan beklentiler doğrultusunda gelmesine bağlı olarak, piyasalarda önemli bir etki yaşanmadı ve Borsa İstanbul Endeksi (BİST) ve dövizler yatay hareketini sürdürdü.

Güne yüzde 0.14 artışla 103 bin 78 puanda başlayan BİST100, 103 bin puanın üzerindeku hareketini sürdürürken, dövizlerde de önemli bir değişim olmadı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.43 artışla 137 bin 513 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.35 ve yüzde 18.34 düzeyindeler.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.2076 lirayı ve en yüksek 5.2425 lirayı gördükten sonra 5.23– 5.24 lira aralığında,

euro en düşük 5.9575 lirayı ve en yüksek 5.9928 lirayı gördükten sonra 5.98 – 5.99 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.8098 lirayı ve en yüksek 6.8469 lirayı gördükten sonra 6.84 – 6.85 lira aralığında işlem görüyor.

Çin ve Güney Kore piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu Asya piyasalarında;

Nikkei yüzde 0.42,

S&P yüzde 0.34 artarken,

Hang Seng yüzde 0.16 düştü.

Dolar, yen karşısında yüzde 0.05 değer kazanarak 109 bin 569 düzeyinden işlem gördü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:19 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu Naz Elmas, Öğretmen Oldu Piyasaların Merakla Beklediği Enflasyon Rakamları Açıklandı

İşte Enflasyon Verisine Dolar ve Euronun İlk Tepkisi Oyuncu Aytaç Arman'ın Eşinden Yoğun Bakımda Haberlerine Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:41:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalar - Enflasyon Verisi Sonrası Piyasalar Yatay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]