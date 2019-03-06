Piyasalar – Faiz Kararı Öncesinde Dövizler Hafif Çekildi

– Yeni güne dünkü düzeylere yakın başlayan döviz piyasalarında, Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararıyla birlikte vereceği mesajların yön belirleyici olması bekleniyor.

– Yeni güne dünkü düzeylere yakın başlayan döviz piyasalarında, Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararıyla birlikte vereceği mesajların yön belirleyici olması bekleniyor.



Erken işlemlerde,



dolar en düşük 5.3852 lira ve en yüksek 5.3938 lirayı gördükten sonra, 5.38 – 5.39 lira aralığında,



-euro en düşük 6.0763 lira ve en yüksek 6.0999 lirayı gördükten sonra, 6.08 – 6.09 lira aralığında,



sterlin en düşük 7.0759 lira ve en yüksek 7.1068 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.09 lira aralığında işlem görüyor.



Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:



"BIST-100 Endeksi gün içerisinde bankacılık hisselerine gelen alımlarla birlikte açılıştaki kayıplarını geri alarak 104 bin 800'lü seviyeleri test etti. Ancak bu seviyelerden gelen kar satışları ve haber akışlarının etkisiyle bankacılık endeksi üzerinde artan satış baskısına bağlı olarak BIST-100 kazançlarını geri vererek günü 104 bin seviyesi altında bir kapanışla tamamladı. Endekste kısa vadede son düşüş trendine denk gelen 103 bin 200 seviyesi destek olarak takip edilecek. 103 bin 200 altındaki kapanışlarda endeksteki satış baskısının artış kaydettiği ve 500 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 101 bin 900 seviyesinin destek olarak çalıştığı izlenebilir. Endekste anlamlı bir yükselişten bahsedebilmek için 104 bin 350 üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğu görüşümüzü koruyoruz." - İstanbul

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