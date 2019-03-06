Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Faiz Kararı Sonrası Borsa Yükseldi, Dövizler Yatay

Piyasalar – Faiz Kararı Sonrası Borsa Yükseldi, Dövizler Yatay

1 saat önce

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24 düzeyinde sabit tutulduğunu açıklaması ardından dövizlerde bir değişiklik olmadı, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yüzde 1.01 artışla 104 bin 778 puana yükseldi.

Piyasalar – Faiz Kararı Sonrası Borsa Yükseldi, Dövizler Yatay, System.String[]
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24 düzeyinde sabit tutulduğunu açıklaması ardından dövizlerde bir değişiklik olmadı, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yüzde 1.01 artışla 104 bin 778 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi, günü içinde en düşük 138 bin 288 puanı gördükten sonra, yüzde 1.81 artışla gün içi en yüksek düzeyi olan 140 bin 39 puana kadar yükseldikten sonra, 139 bin 864 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge bir değişim göstermeyerek sırasısıyla yüzde 15.23 ve yüzde 18.61 düzeyindeler. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:15 Kaynak: DHA

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, İstanbul, Ekonomi
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