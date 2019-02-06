Son Dakika Haberleri: Piyasalar, Fed Başkanı'nı izleyecek

Piyasalar, Fed Başkanı'nı izleyecek

57 dakika önce

Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve açıklanacak veriler takip edilecek.

Piyasalar, Fed Başkanı'nı izleyecek, System.String[]
Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve açıklanacak veriler takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:46 

Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
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