Piyasalar, Fed Başkanı'nı izleyecek
57 dakika önce
Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve açıklanacak veriler takip edilecek.
Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve açıklanacak veriler takip edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:46
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