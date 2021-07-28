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Piyasalar Fed'e odaklandı - Son Dakika

Piyasalar Fed'e odaklandı

28.07.2021 08:56
Piyasalar Fed'e odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar negatif bir seyir izlerken, gözler bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına çevrildi.

Küresel piyasalar negatif bir seyir izlerken, gözler bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına çevrildi.

Fed'in dün başlayan Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Powell'ın açıklamaları piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Analistler, Fed'in faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, önceki toplantıda başlayan varlık alımlarının azaltılmasına yönelik tartışmalarla ilgili yapılacak yönlendirmelerin takip edileceğini söyledi.

Karar metni ve Powell'ın basın toplantısındaki söylemlerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğine dikkati çeken analistler, para politikası ve mali politikaların, artan enflasyon, devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomilerdeki toparlanmaya yönelik belirsizliklerin arasında sıkıştığını söyledi.

Öte yandan dün Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi. IMF, 2021 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 6 olarak korurken, 2022 yılı büyüme tahminin yüzde 4,4'ten yüzde 4,9'a yükseltti. IMF Başekonomisti Gita Gopinath, küresel ekonomik toparlanmanın devam ettiğini ancak gelişmiş ekonomiler ile birçok gelişmekte olan ekonomi arasındaki farkın açıldığını ifade etti.

Dün açıklanan şirket finansal sonuçlarının hisse bazlı hareketleri artırdığı New York borsasında, dayanıklı mal siparişlerinin haziranda beklentilerin altında kalmasının ardından satıcılı bir seyir izlendi.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet, ikinci çeyrekte net kar ve gelirini artırsa da bilanço açıklamaları öncesi kapanış yapan borsada, teknoloji hisselerindeki düşüşler dikkati çekti.

Apple, 2. çeyrekte 81,4 milyar dolar ile rekor gelir sağlarken, şirketin net karı yüzde 93'lük artışla 21,7 milyar dolara çıktı. Microsoft'un geliri aynı dönemde yıllık yüzde 21 artışla 46,2 milyar dolara ulaşırken, karı yüzde 47 artarak 16,5 milyar dolara yükseldi. Alphabet'in geliri ikinci çeyrekte yıllık yüzde 62 artışla 61,9 milyar dolara, karı yüzde 166 artarak 18,5 milyar dolara ulaştı.

Dün kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,24, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,21 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Kovid-19'un delta varyantının yayılması, ekonomik toparlanma beklentilerine ilişkin endişeleri artırmaya devam ediyor. Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise sınırlı da olsa bir önceki günkü yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,1 artışla 1,1820 seviyesine çıktı.

Bugün Japonya'da öncü göstergeler endeksinin gerilemesi ve Avustralya'da enflasyonun 2. çeyrekte yıllık yüzde 3,8'e yükselmesinin ardından Asya borsalarında satıcılı bir seyir izleniyor.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin neden olduğu endişeler ve Hong Kong borsasında kote olan Çinli teknoloji şirketleri üzerindeki baskının devam etmesi pay piyasalarında alımların güçlenmesini engelliyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün tepki alımlarının güçlenmesi ile pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,77 değer kazanarak günü 1.359,55 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 artışla 8,5655'ten kapanış yapmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,5590 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stokları verisinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

15.30 ABD, haziran ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, haziran ayı toptan eşya ve perakende stokları

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Jerome Powell, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalar Fed'e odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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