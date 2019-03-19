Son Dakika Haberleri: Piyasalar - Fed Faiz Toplantısı Öncesi Dolar 5.46 Lirada

Piyasalar - Fed Faiz Toplantısı Öncesi Dolar 5.46 Lirada

41 dakika önce

ABD Merkez Bankası'nın bugün başlayacak iki günlük para politikası toplantısı öncesinde küresel piyasalarda gerileyen dolar lira karşısında ise 5.46 liranın üzerinde tutunuyor.

Piyasalar - Fed Faiz Toplantısı Öncesi Dolar 5.46 Lirada, System.String[]
ABD Merkez Bankası'nın bugün başlayacak iki günlük para politikası toplantısı öncesinde küresel piyasalarda gerileyen dolar lira karşısında ise 5.46 liranın üzerinde tutunuyor.

Fed'in yarın sonuçlanacak toplantısında faizde bir değişiklik beklenmiyor; ancak, ABD ekonomisinde büyümeyi destekleyecek gevşek para politikasına ağırlık vereceğine ilişkin beklentilerle, doların önde gelen altı para birimi karşısındaki gelişimini yansıtan dolar endeksi yüzde 0.1 kayıpla 96.43 düzeyine kadar geriledi.

Dolar endeksi bu ayın başlarında 97.71 düzeyine kadar çıkmış, ancak Fed politika yapıcılarından gelen "gevşek politika"yı işaret eden açıklamalarla inişe geçmişti.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.4634 lira ve en yüksek 5.4725 lirayı gördükten sonra, 5.46 – 5.47 lira aralığında,

-euro en düşük 6.1961 lira ve en yüksek 6.2141 lirayı gördükten sonra, 6.20 – 6.21 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.2443 lira ve en yüksek 7.2658 lirayı gördükten sonra 7.26 – 7.27 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:00 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
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