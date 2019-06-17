Son Dakika Haberleri: Piyasalar, Fed'in mesajına kilitlendi
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Piyasalar, Fed'in mesajına kilitlendi

45 dakika önce

Bu haftaki toplantıda faizleri düşürme baskısına direnmesi beklenen Fed'in, yılın ilerleyen dönemi için faiz indirimine zemin hazırlaması bekleniyor.

Piyasalar, Fed'in mesajına kilitlendi, System.String[]
Bu haftaki toplantıda faizleri düşürme baskısına direnmesi beklenen Fed'in, yılın ilerleyen dönemi için faiz indirimine zemin hazırlaması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:13 
Fed
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