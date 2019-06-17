Piyasalar, Fed'in mesajına kilitlendi
45 dakika önce
Bu haftaki toplantıda faizleri düşürme baskısına direnmesi beklenen Fed'in, yılın ilerleyen dönemi için faiz indirimine zemin hazırlaması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:13
Bu haftaki toplantıda faizleri düşürme baskısına direnmesi beklenen Fed
'in, yılın ilerleyen dönemi için faiz indirimine zemin hazırlaması bekleniyor.
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