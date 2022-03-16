Piyasalar Fed kararını bekliyor! Saat 21.00'de başlayacak - Son Dakika
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Piyasalar Fed kararını bekliyor! Saat 21.00'de başlayacak

16.03.2022 11:25

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Fed'in faiz artırımı dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Saat 21.00'de açıklanacak kararla Fed'in faizi 25 baz puan artırması bekleniyor.

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Merakla beklenen karar Türkiye saati ile bugün 21.00'de açıklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell, daha önce yaptığı açıklamayla faiz artışı için mart ayını işaret etmiş ve Fed'in Mart'ta yapılacak toplantısında faiz oranlarını "dikkatlice" yükseltmeye başlayacağını, ancak enflasyonun beklenen süre içerisinde düşmemesi durumunda daha agresif hamlelerde bulunmaya hazır olacağını söylemişti.

ABD'DE ENFLASYON SON 40 YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de TÜFE şubatta yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi. Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

FED'İN KARARI NE OLACAK?

Enflasyondaki artışın da etkisiyle faiz artırımına kesin gözüyle bakılan Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Piyasadaki beklenti Fed'in bu yıl içinde 25'er baz puanlık 7 kez faiz artırımına gitmesi yönünde. Bugün açıklanacak karar metninde sonraki dönemin yol haritasına dair ipuçları verilmesi bekleniyor.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Fed'in faiz artırımı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Faiz artırımıyla doların değerinin artması, emtia fiyatlarının ise gerileyeceği düşünülüyor.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI ÖNEMLİ

Fed saat 21.00'de faiz kararını açıklayacak. 21.30'da ise Fed Başkanı Powell açıklamalarda bulunacak. Powell'ın faiz kararının ardından yapacağı açıklamalar, piyasaların seyrinde belirleyici olacak.

3 YILI AŞKIN SÜREDİR FAİZ ARTIRMADI

Fed son faiz artırımını Kasım 2018'de gerçekleştirmişti. Bu karar 2018 küresel krizinin ardından genişlemeci para politikalarını sonlandırma amacıyla alınmıştı.

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Son Dakika Finans Piyasalar Fed kararını bekliyor! Saat 21.00'de başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Piyasalar Fed kararını bekliyor! Saat 21.00'de başlayacak - Son Dakika
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