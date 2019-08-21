Son Dakika Haberleri: Piyasalar Fed toplantı tutanaklarına odaklandı
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Piyasalar Fed toplantı tutanaklarına odaklandı

2 dakika önce

Fed'in 2008 küresel ekonomik krizden bu yana ilk kez faiz indirimine gittiği temmuz ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda, bankanın faiz patikasına ilişkin sinyaller aranacak.

Piyasalar Fed toplantı tutanaklarına odaklandı, System.String[]
Fed'in 2008 küresel ekonomik krizden bu yana ilk kez faiz indirimine gittiği temmuz ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda, bankanın faiz patikasına ilişkin sinyaller aranacak.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:25 
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