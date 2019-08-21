Piyasalar Fed toplantı tutanaklarına odaklandı
2 dakika önce
Fed'in 2008 küresel ekonomik krizden bu yana ilk kez faiz indirimine gittiği temmuz ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda, bankanın faiz patikasına ilişkin sinyaller aranacak.
Fed'in 2008 küresel ekonomik krizden bu yana ilk kez faiz indirimine gittiği temmuz ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda, bankanın faiz patikasına ilişkin sinyaller aranacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:25
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