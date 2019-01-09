Piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı
9 dakika önce
Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürürken, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.
Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürürken, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:45
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