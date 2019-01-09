Son Dakika Haberleri: Piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

Piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

9 dakika önce

Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürürken, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı, System.String[]
Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürürken, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:45 

Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
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