"PİYASALAR-Gün ortası işlemlerde BIST100 yüzde 1.15 artıda, dolar 5.88 lirada

Merkez Bankası (TCMB), faiz kararı öncesi güne yüzde güne yüzde 0.36 artışla 121 bin 377 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) 120 bin seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. En düşük 121 bin 378 puanı ve en yüksek 112 bin 482 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerde yüzde 1.15 artışla 122 bin 328 puanda.

Merkez Bankası'nın yeni faiz kararının gün içinde açıklanması beklenirken; Aralık'ta yüzde 14.0 olan politika faizini 2.0 puan düşürerek, yüzde 12.0 düzeyine indirmiş ve "fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya" devam edeceğini vurgulamıştı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.53 düşerek 10.92 ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstermeyerek 10.33 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerde:

dolar en düşük 5.8722 lira ve en yüksek 5.8925 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında,

euro en düşük 6.5507 lira ve en yüksek 6.5776 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6542 lira ve en yüksek 7.6985 lirayı gördükten sonra 7.68– 7.69 lira aralığında işlem görüyor.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı, uzun ve kısa vadeli toplam kredi borcu Kasım sonu itibarıyla 203.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası verilerine göre, özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 2018 yıl sonuna göre 15.9 milyar dolar azalarak 193.5 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 5.2 milyar dolar azalarak 10.2 milyar dolara geriledi.