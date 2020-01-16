Piyasalar güne sakin başladı - Son Dakika
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Piyasalar güne sakin başladı

15 dakika önce

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklanacağı yeni güne dolar/TL 5,87 seviyesinden başladı.

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Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklanacağı yeni güne dolar/TL 5,87 seviyesinden başladı.

Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:02 
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