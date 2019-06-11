Piyasalar hareketlendi

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8 saat önce
Dolar/TL, yönünü yeniden yukarı çevirdi ve 5.84 seviyesine kadar yükseldi.
Dolar/TL, yönünü yeniden yukarı çevirdi ve 5.84 seviyesine kadar yükseldi. Borsa yüzde 1'in üzerinde kayıpla 93 binin altına indi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:58
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