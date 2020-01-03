PİYASALAR-Jeopolitik gerilimlerle BİST100 113 bin puanın altında, dolar 5.97 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi PİYASALAR-Jeopolitik gerilimlerle BİST100 113 bin puanın altında, dolar 5.97 lirada - Son Dakika Ekonomi

PİYASALAR-Jeopolitik gerilimlerle BİST100 113 bin puanın altında, dolar 5.97 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), ABD ve İran çatışmasıyla Orta Doğu'da artan gerilimlere paralel olarak gün ortası işlemlerinde yüzde 2.55 düşüşle 112 bin 977 puanla 113 bin puanın altında işlem görüyor.

PİYASALAR-Jeopolitik gerilimlerle BİST100 113 bin puanın altında, dolar 5.97 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), ABD ve İran çatışmasıyla Orta Doğu'da artan gerilimlere paralel olarak gün ortası işlemlerinde yüzde 2.55 düşüşle 112 bin 977 puanla 113 bin puanın altında işlem görüyor.

Güne yüzde 0.68 düşüşle 115 bin 142 puanda başlayan BİST100, ABD'nin Bağdat'a düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve İran'ın ABD'den "intikamını alacağı" açıklaması sonrası, gün içinde en düşük 112 bin 643 puanı ve en yüksek 115 bin 571 puanı gördükten sonra yüzde 2.55 düşüşle 112 bin 977 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 1.06 düşüşle 160 bin 495 puanda başladı ve gün içinde en düşük 156 bin 549 puanı ve en yüksek 156 bin 970 puanı gördükten sonra yüzde 3.23 düşüşle 156 bin 969 puanda hareket ediyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.23 artışla yüzde 12.36'ya, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 0.43 artışla yüzde 11.77'ye yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde;

dolar en düşük 5.9511 lira ve en yüksek 5.9792 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında,

euro en düşük 6.6374 lira ve en yüksek 6.6685 lirayı gördükten sonra, 6.65 – 6.66 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8046 lira ve en yüksek 7.8421 lirayı gördükten sonra 7.80 – 7.81 lira aralığında hareket ediyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Orta Doğu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:59 Kaynak: DHA
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