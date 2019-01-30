Piyasalar – MB Enflasyon Raporu Sonrası Dolar 5.28 Lirada

– Merkez Bankası'nın 2019 yıl sonu enflasyon tahminin yüzde 14.6'ya çekilmesinin ardından dövizler hafif düştü, dolar 5.28 liradan işlem görüyor.

– Merkez Bankası'nın 2019 yıl sonu enflasyon tahminin yüzde 14.6'ya çekilmesinin ardından dövizler hafif düştü, dolar 5.28 liradan işlem görüyor.



Yılın ilk enflasyon raporunun açıklanması için düzenlenen toplantıda Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2019 2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15.2'den yüzde 14.6 düzeyine çektiklerini açıkladı ve ekledi:



"Bu çerçevede, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14.6 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8.2'ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11.9 ile yüzde 17.3 aralığında (orta noktası yüzde 14,6), 2020 yılı sonunda yüzde 5.1 ile yüzde 11.3 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz."



Gelişmelerin ardından güne yüzde 0.05 artışla 104 bin 154 puanda başlayan BİST100, gün ortası işlemlerde yüzde 0.08 düşüşle 104 bin 19 puana geriledi.



BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.14 artışla 138 bin 263 puana yükseldi.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde yüzde 15.19 ve yüzde 18.35 düzeyinde.



Gün ortası işlemlerde;



dolar en düşük 5.2765 lirayı ve en yüksek 5.3258 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,



euro en düşük 6.0365 lirayı ve en yüksek 6.0970 lirayı gördükten sonra 6.03 – 6.04 lira aralığında,



sterlin en düşük 6.9089 lirayı ve en yüksek 6.9763 lirayı gördükten sonra 6.92 – 6.93 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

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