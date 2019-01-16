Son Dakika Haberleri: Piyasalar - MB Faizi Sabit Tuttu, Bıst100 Yükseldi, Dövizler Düştü

Piyasalar - MB Faizi Sabit Tuttu, Bıst100 Yükseldi, Dövizler Düştü

1 saat önce

Merkez Bankası'nın, beklendiği gibi politika faizini yüzde 24'tesabit tutması üzerine, Borsa İstanbul Endeksi günü, yüzde 2.36 artışla 95 bin 374 puandan kapatırken, dövizler dünkü kapanışa göre yüzde 1.0'den fazla geriledi.

Piyasalar - MB Faizi Sabit Tuttu, Bıst100 Yükseldi, Dövizler Düştü, System.String[]
Merkez Bankası'nın, beklendiği gibi politika faizini yüzde 24'tesabit tutması üzerine, Borsa İstanbul Endeksi günü, yüzde 2.36 artışla 95 bin 374 puandan kapatırken, dövizler dünkü kapanışa göre yüzde 1.0'den fazla geriledi.

Brexit'in reddedilmesinin ardından, piyasalarda gözler bugün TSİ 22: 00'de yapılacak Birleşik Krallık hükümeti hakkındaki güven oylamasına odaklandı.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in, Brexit anlaşmasını yöneticileriyle birlikte oluşturduğu AB'nin para birimi euro da, küresel piyasalarda dolar karşısında dün yüzde 0.5 değer yitirdikten sonra bugün yüzde 0.1 kayıpla 1.1398 düzeyinden işlem görüyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısı öncesindeki işlemlerde;

       - dolar en düşük 5.3561 lirayı ve en yüksek 5.4532 lirayı gördükten sonra 5.37 – 5.38 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.1020 lirayı ve en yüksek 6.2404 lirayı gördükten sonra 6.12 – 6.13 lira aralığında,

       - sterlin en düşük 6.8884 lirayı ve en yüksek 7.0307 lirayı gördükten sonra 6.91 – 6.92 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:03 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adres Değişikliği İçin Son 2 Gün Kaldığını Öğrenenler Nüfus Müdürlüklerine Koştu Kadın Kuaförü Görünümlü Kürtaj Merkezine Baskın! İçeriden Çıkanlar Kan Dondurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yeni Metro ve Metrobüs Hatlarının Güzergahlarını Açıkladı Fanatik Fenerbahçeli Rıza Martaş, Futbolculara Destek İçin İzmir'den İstanbul'a Koşuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:05:53. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalar - MB Faizi Sabit Tuttu, Bıst100 Yükseldi, Dövizler Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]