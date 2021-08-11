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Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararını bekliyor - Son Dakika

Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararını bekliyor

11.08.2021 12:05

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak. Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'ndan gelecek kararı bekliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı faiz kararını yarın açıklayacak. TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yarın toplanacak. Bir önceki toplantıda politika faiz oranı yüzde 19'da sabit tutulmuştu.

2021 YILI AYLARA GÖRE FAİZ ORANLARI

2021 yılı ocak ve şubat aylarında faiz yüzde 17 seviyesinde tutulmuş, mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19'a yükseltilmesine karar verilmişti. Nisan ayında gerçekleşen toplantıda ise faizin yüzde 19'da sabit tutulmasına karar verilmişti. Mayıs, haziran ve son temmuz aylarında gerçekleştirilen toplantılarda faizin yüzde 19'da sabit tutulması kararlaştırılmıştı.

2013 YILINDA YÜZDE 4,5 SEVİYELERİNE İNDİ

Piyasalardaki gelişmelere göre değişkenlik gösteren politika faizi, 2010 yılından bu yana en düşük seviyesini 2013 yılında gördü. 2013 yılında yüzde 4,5 seviyelerine inen faiz oranları 2018 yılında ile yüzde 24 seviyelerinde bulunuyordu.

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI DÜŞERSE NE OLUR ?

Merkez Bankası'nın her ay açıkladığı bir haftalık repo faizi (politika faizi) bankalara o hafta hangi orandan borç verileceğini belirliyor. Faiz oranı düşük olduğu zaman bankalar daha rahat TL alabiliyor ve böylece kredi verebiliyorlar.

Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararını bekliyor

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, TCMB, Faiz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Finans Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararını bekliyor - Son Dakika


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