Piyasalar Noel tatiline negatif girdi
1 saat önce
ABD Başkanı Trump'ın Fed'i eleştirmeye devam etmesinin ardından New York borsasında sert düşüşler görüldü.
ABD
Başkanı Trump
'ın Fed
'i eleştirmeye devam etmesinin ardından New York
borsasında sert düşüşler görüldü. Analistler, borsaların Noel tatili öncesinde daha önce görülmemiş şekilde satış baskısı altında kaldığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:23
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