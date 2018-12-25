Son Dakika Haberleri: Piyasalar Noel tatiline negatif girdi

Piyasalar Noel tatiline negatif girdi

1 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın Fed'i eleştirmeye devam etmesinin ardından New York borsasında sert düşüşler görüldü.

Piyasalar Noel tatiline negatif girdi, System.String[]
ABD Başkanı Trump'ın Fed'i eleştirmeye devam etmesinin ardından New York borsasında sert düşüşler görüldü. Analistler, borsaların Noel tatili öncesinde daha önce görülmemiş şekilde satış baskısı altında kaldığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:23 

Fed, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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