Piyasalar Ocak ayına güçlü başladı - Son Dakika

Ekonomi dünyasında gözler ay boyunca doların üzerindeyken; altın ve ihracattaki gelişmeler ön plana çıkan diğer başlıklar oldu.

Medya Takip Merkezi (MTM), Ocak ayında öne çıkan ekonomi başlıklarını belirledi. Rapora göre;

Türk Lirası Ocak ayında dünyada dolar karşısında yüzde 2 değer kazanarak, dolar ve euro karşısında en çok değer kazanan para birimi oldu. Yılın ilk işlem gününe 7,43 TL seviyesinde başlayan dolar kurunda, T.C Merkez Bankası tarafından 2020 yılının son faiz kararında politika faizinde artışa gidilmesinin ardından önemli gelişmeler yaşandı. Merkez Bankası'nın attığı adımlardan sonra döviz kurlarındaki düşüş eğilimi sürerek, dolar 7,30 TL seviyelerini gördü. Ay boyunca yaşanan gelişmelerle ufak dalgalanmalar yaşayan dolar kuru, genel olarak aşağı yönlü ivmeyi seyrederek, ayın son işlem gününü 7,37 TL seviyesinde kapattı. Yılın ilk ayında Türk Lirası karşısında yüzde 1,56 değer kaybeden dolar kuru, ay boyunca toplam 134 bin 682 haberle Ocak ayında en çok konuşulan ekonomi başlığı olurken, T.C. Merkez bankası ise yeni politikaları ve yaptığı hamleler ile medyada 41 bin 941 haberde yer aldı.

Türk Lirası karşısında altın değer kaybetti

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınının da etkisi ile son yılların en yüksek seviyelerini görerek rekor kıran altında da Joe Biden'in göreve başlaması ve TC Merkez Bankası'nın faiz kararı gibi önemli gelişmelerden sonra değer kaybı yaşandı. Altının onsu 1,892 dolardan başladığı Ocak ayını 1,865 dolardan tamamladı ve TL karşısında yüzde 1,46 değer kaybetti. Yılın ilk işlem gününde gram altın 455 TL, çeyrek altın 743 TL ve Cumhuriyet altını ise 3.037 TL seviyesinde işlem görürken, döviz kurunda yaşanan düşüşün de etkisiyle yönünü aşağı çevirerek Ocak ayını gram altın 430 TL, çeyrek altın 710 TL ve Cumhuriyet altını 2.833 TL seviyelerinde kapattı. Analistler altın kurundaki düşüş sebebinin, salgın sürecine ilişkin olumlu aşı haberleri ve ABD'de yaşanan olayların da büyük bir payı olduğunu dile getirdi. Ocak ayı boyunca toplam 43 bin 207 habere yansıyan altın, Medya Takip Merkezi'nin hazırlamış olduğu raporda 8. Sırada yer aldı.

Tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracatı gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2021 Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan, Ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır." açıklamasında bulundu. Ocak ayında en çok ihracat 7 milyar 515 milyon dolarla ham madde grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 5 milyar 911 milyon dolarla tüketim malları ve 1 milyar 567 milyon dolarla yatırım malları takip etti.

Ocak ayı ihracatında yaşanan diğer bir önemli gelişme ise dezenfektan ve kolonya ihracatında tarihi rekorun kırılması oldu. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe yer alan dezenfektan, kolonya, ilaç, sabun ve tanı kitleri olmak üzere koronavirüs ihracatının 2020 yılında 2019'a göre yüzde 212,73 oranında tarihi rekor artış gösterdiğini açıklayan İKMİB başkanı Adil Pelister, 524,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. İhracat ay boyunca toplam 94 bin 977 haberde yer alarak Ocak ayında en çok konuşulan ikinci ekonomi başlığı oldu.

Öte yandan, Ocak ayında ithalat, geçen senenin aynı ayına göre, yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen ay en çok ithalat da 13 milyar 830 milyon dolarla ham madde grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 2 milyar 520 milyon dolarla yatırım malları ve 1 milyar 753 milyon dolarla tüketim malları takip etti. İthalat Ocak ayı boyunca toplam 33 bin 735 habere yansıdı.

(İHA)