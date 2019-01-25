Son Dakika Haberleri: Piyasalar pozitif, kur 5.30'un altında

Piyasalar pozitif, kur 5.30'un altında

3 saat önce

Dolar kuru 5.30 seviyesinin altındaki hareketini sürdürüyor.

Piyasalar pozitif, kur 5.30'un altında, System.String[]
Dolar kuru 5.30 seviyesinin altındaki hareketini sürdürüyor. Dolar endeksi ABD'de hükümetin bir türlü açılamadığı ortamda baskı altında kalırken, ECB Başkanı Draghi'nin güvercin açıklamaları piyasalara destek oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:02 

Mario Draghi, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maduro, ABD'deki Büyükelçilik ve Konsolosluklarını Kapatma Kararı Aldı Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Hiçbir Koşulda İstifa Etmeyeceğim

Nba All-Star'da İlk 5'ler ve Kaptanlar Belli Oldu ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:49:22. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalar pozitif, kur 5.30'un altında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]