Piyasalar pozitif, kur 5.30'un altında
3 saat önce
Dolar kuru 5.30 seviyesinin altındaki hareketini sürdürüyor.
Dolar kuru 5.30 seviyesinin altındaki hareketini sürdürüyor. Dolar endeksi ABD
'de hükümetin bir türlü açılamadığı ortamda baskı altında kalırken, ECB Başkanı Draghi
'nin güvercin açıklamaları piyasalara destek oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:02
Maduro, ABD'deki Büyükelçilik ve Konsolosluklarını Kapatma Kararı Aldı
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