Piyasalar seçime nasıl giriyor?

Piyasalar pazar günü yapılacak seçimler öncesinde oldukça sert dalgalanmaların yaşandığı bir haftayı geride bırakırken, TL'deki değer kaybı son işlem gününde de devam etti.

Piyasalar pazar günü yapılacak seçimler öncesinde oldukça sert dalgalanmaların yaşandığı bir haftayı geride bırakırken, TL'deki değer kaybı son işlem gününde de devam etti. Borsa İstanbul'da tepki alımları devam ederken, tahvil faizleri yılın zirvesini gördü.

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