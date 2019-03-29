Son Dakika Haberleri: Piyasalar seçime nasıl giriyor?

Piyasalar seçime nasıl giriyor?

57 dakika önce

Piyasalar pazar günü yapılacak seçimler öncesinde oldukça sert dalgalanmaların yaşandığı bir haftayı geride bırakırken, TL'deki değer kaybı son işlem gününde de devam etti.

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Piyasalar pazar günü yapılacak seçimler öncesinde oldukça sert dalgalanmaların yaşandığı bir haftayı geride bırakırken, TL'deki değer kaybı son işlem gününde de devam etti. Borsa İstanbul'da tepki alımları devam ederken, tahvil faizleri yılın zirvesini gördü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:37 

Borsa İstanbul, Ekonomi
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