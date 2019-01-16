Piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor
1 saat önce
Piyasalar bugün TCMB'nin faiz kararını izleyecek.
Piyasalar bugün TCMB
'nin faiz kararını izleyecek. Bankanın yüzde 24 seviyesindeki politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ayrıca, dün İngiltere
'de Brexit anlaşmasının tarihi farkla reddedilmesinin ardından çıkışın ertelenmesi ya da yeni bir referandum gibi olası gelişmeler takip ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:10
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