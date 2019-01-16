Son Dakika Haberleri: Piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor

Piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor

1 saat önce

Piyasalar bugün TCMB'nin faiz kararını izleyecek.

Piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor, System.String[]
Piyasalar bugün TCMB'nin faiz kararını izleyecek. Bankanın yüzde 24 seviyesindeki politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ayrıca, dün İngiltere'de Brexit anlaşmasının tarihi farkla reddedilmesinin ardından çıkışın ertelenmesi ya da yeni bir referandum gibi olası gelişmeler takip ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:10 

TCMB, Ekonomi
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