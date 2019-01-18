Piyasalar ticaret savaşına ilişkin gelişmeleri izliyor
17 dakika önce
Küresel piyasalar, ABD'den gelen ticaret savaşına yönelik haber akışı ile dalgalanırken, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam edeceği belirtiliyor.
Küresel piyasalar, ABD
'den gelen ticaret savaşına yönelik haber akışı ile dalgalanırken, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam edeceği belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:25
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