Son Dakika Haberleri: Piyasalar ticaret savaşına ilişkin gelişmeleri izliyor

Piyasalar ticaret savaşına ilişkin gelişmeleri izliyor

17 dakika önce

Küresel piyasalar, ABD'den gelen ticaret savaşına yönelik haber akışı ile dalgalanırken, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam edeceği belirtiliyor.

Piyasalar ticaret savaşına ilişkin gelişmeleri izliyor, System.String[]
Küresel piyasalar, ABD'den gelen ticaret savaşına yönelik haber akışı ile dalgalanırken, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam edeceği belirtiliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:25 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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