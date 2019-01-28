Piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı
1 saat önce
Küresel piyasaların geçen hafta ekonomik büyümeye yönelik endişelere karşın genel olarak pozitif bir seyir izlemesinin ardından, yeni haftada ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile yoğun haber ve veri akışı takip edilecek.
Küresel piyasaların geçen hafta ekonomik büyümeye yönelik endişelere karşın genel olarak pozitif bir seyir izlemesinin ardından, yeni haftada ABD Merkez
Bankasının (Fed
) faiz kararı ile yoğun haber ve veri akışı takip edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:55
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