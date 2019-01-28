Son Dakika Haberleri: Piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı

Piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı

1 saat önce

Küresel piyasaların geçen hafta ekonomik büyümeye yönelik endişelere karşın genel olarak pozitif bir seyir izlemesinin ardından, yeni haftada ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile yoğun haber ve veri akışı takip edilecek.

Piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı, System.String[]
Küresel piyasaların geçen hafta ekonomik büyümeye yönelik endişelere karşın genel olarak pozitif bir seyir izlemesinin ardından, yeni haftada ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile yoğun haber ve veri akışı takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:55 

Merkez, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
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