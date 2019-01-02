Son Dakika Haberleri: Piyasalar yeni yıla tatsız başladı

Piyasalar yeni yıla tatsız başladı

1 saat önce

Yeni yılın ilk işlem gününde dolar, TL karşısında yükseliş yaşarken, küresel borsalarda yaşanan satış baskısının etkisiyle Borsa İstanbul'un da satıcılı açılması bekleniyor.

Piyasalar yeni yıla tatsız başladı, System.String[]
Yeni yılın ilk işlem gününde dolar, TL karşısında yükseliş yaşarken, küresel borsalarda yaşanan satış baskısının etkisiyle Borsa İstanbul'un da satıcılı açılması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:25 

Borsa İstanbul, Ekonomi
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