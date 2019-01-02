Piyasalar yeni yıla tatsız başladı
1 saat önce
Yeni yılın ilk işlem gününde dolar, TL karşısında yükseliş yaşarken, küresel borsalarda yaşanan satış baskısının etkisiyle Borsa İstanbul'un da satıcılı açılması bekleniyor.
Yeni yılın ilk işlem gününde dolar, TL karşısında yükseliş yaşarken, küresel borsalarda yaşanan satış baskısının etkisiyle Borsa İstanbul
'un da satıcılı açılması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:25
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