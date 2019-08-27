Son Dakika Haberleri: Piyasalar "yeniden müzakere" beklentileriyle yükselişte
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Piyasalar "yeniden müzakere" beklentileriyle yükselişte

52 dakika önce

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin'in ticaret müzakereleri kapsamında yeniden masaya oturabileceğine dair haberlerin ardından yatırımcı güvenindeki artışla pozitif bir seyir izleniyor.

Piyasalar

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin'in ticaret müzakereleri kapsamında yeniden masaya oturabileceğine dair haberlerin ardından yatırımcı güvenindeki artışla pozitif bir seyir izleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:20 
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