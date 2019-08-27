Piyasalar "yeniden müzakere" beklentileriyle yükselişte
52 dakika önce
Küresel piyasalarda, ABD ile Çin'in ticaret müzakereleri kapsamında yeniden masaya oturabileceğine dair haberlerin ardından yatırımcı güvenindeki artışla pozitif bir seyir izleniyor.
Küresel piyasalarda, ABD ile Çin'in ticaret müzakereleri kapsamında yeniden masaya oturabileceğine dair haberlerin ardından yatırımcı güvenindeki artışla pozitif bir seyir izleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:20
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