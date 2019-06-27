Son Dakika Haberleri: Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
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Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

28 dakika önce

G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD-İran gerilimi ve ABD-Çin ticaret müzakerelerine yönelik haber akışıyla dalgalı bir seyir izlenen piyasalarda, bugün ABD'de büyüme, Euro Bölgesi ve yurt içinde ise Ekonomik Güven Endeksi verileri takip edilecek.

Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı, System.String[]
G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD- İran gerilimi ve ABD-Çin ticaret müzakerelerine yönelik haber akışıyla dalgalı bir seyir izlenen piyasalarda, bugün ABD'de büyüme, Euro Bölgesi ve yurt içinde ise Ekonomik Güven Endeksi verileri takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:18 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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