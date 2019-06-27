Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
28 dakika önce
G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD-İran gerilimi ve ABD-Çin ticaret müzakerelerine yönelik haber akışıyla dalgalı bir seyir izlenen piyasalarda, bugün ABD'de büyüme, Euro Bölgesi ve yurt içinde ise Ekonomik Güven Endeksi verileri takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:18
G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD- İran
gerilimi ve ABD-Çin ticaret müzakerelerine yönelik haber akışıyla dalgalı bir seyir izlenen piyasalarda, bugün ABD'de büyüme, Euro Bölgesi ve yurt içinde ise Ekonomik Güven Endeksi verileri takip edilecek.
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