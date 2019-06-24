Son Dakika Haberleri: Piyasalar yoğun veri ve haber akışına odaklandı
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Piyasalar yoğun veri ve haber akışına odaklandı

45 dakika önce

Geçen hafta ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankasından gelen teşvik sinyallerinden destek bulan küresel piyasalarda, bu hafta yoğun veri ve haber akışı izlenecek.

Piyasalar yoğun veri ve haber akışına odaklandı, System.String[]
Geçen hafta ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankasından gelen teşvik sinyallerinden destek bulan küresel piyasalarda, bu hafta yoğun veri ve haber akışı izlenecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:48 
Avrupa, Merkez, Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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