Piyasalar yoğun veri ve haber akışına odaklandı
45 dakika önce
Geçen hafta ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankasından gelen teşvik sinyallerinden destek bulan küresel piyasalarda, bu hafta yoğun veri ve haber akışı izlenecek.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:48
Geçen hafta ABD Merkez
Bankası ve Avrupa
Merkez Bankasından gelen teşvik sinyallerinden destek bulan küresel piyasalarda, bu hafta yoğun veri ve haber akışı izlenecek.
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