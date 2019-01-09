Son Dakika Haberleri: Piyasalarda bugün

Piyasalarda bugün

1 saat önce

TL, ABD'li Bolton'un Türkiye ziyareti süresince baskı altında kalırken dolar kuru 5.50'nin üzerini test etti.

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TL, ABD'li Bolton'un Türkiye ziyareti süresince baskı altında kalırken dolar kuru 5.50'nin üzerini test etti. Dolar/TL yeni güne hafif aşağı yönde başlarken bugün piyasalarda FOMC tutanakları takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:40 

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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