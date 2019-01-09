Piyasalarda bugün

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TL, ABD'li Bolton'un Türkiye ziyareti süresince baskı altında kalırken dolar kuru 5.50'nin üzerini test etti.
TL, ABD
'li Bolton'un Türkiye
ziyareti süresince baskı altında kalırken dolar kuru 5.50'nin üzerini test etti. Dolar/TL yeni güne hafif aşağı yönde başlarken bugün piyasalarda FOMC tutanakları takip edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:40
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