Piyasalarda "çürük elma" korkusu
57 dakika önce
Küresel piyasalarda artan riskten kaçış eğilimi TL'yi satış baskısı altında bırakıyor.
Küresel piyasalarda artan riskten kaçış eğilimi TL'yi satış baskısı altında bırakıyor. Uzmanlar 5.45 seviyesinin önemine dikkati çekerken, Trump
kaynaklı risklerin beslediği tedirginlikler lirada kırılganlığı artırıyor. İçeride ise TCMB
'nin olası faiz indirimi endişesi yeniden hortladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:25
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