Son Dakika Haberleri: Piyasalarda "çürük elma" korkusu

Piyasalarda "çürük elma" korkusu

57 dakika önce

Küresel piyasalarda artan riskten kaçış eğilimi TL'yi satış baskısı altında bırakıyor.

Piyasalarda
Küresel piyasalarda artan riskten kaçış eğilimi TL'yi satış baskısı altında bırakıyor. Uzmanlar 5.45 seviyesinin önemine dikkati çekerken, Trump kaynaklı risklerin beslediği tedirginlikler lirada kırılganlığı artırıyor. İçeride ise TCMB'nin olası faiz indirimi endişesi yeniden hortladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:25 

Donald Trump, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avukata Danışmak 880 Lira Oldu Suriye'den Türkiye'ye Getirirken Yakalandı! 26,5 Kilo Altın ve 2 Milyon TL Ele Geçirildi

Trump'ın İran'la İlgili Açıklaması İsrail'de Şaşkınlıkla Karşılandı: Şoktayız Memurların 2019'daki Emekli İkramiyeleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 09:22:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalarda "çürük elma" korkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]