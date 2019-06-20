Son Dakika Haberleri: Piyasalarda 'Fed' iştahı
Son Dakika Ekonomi Haber

Piyasalarda 'Fed' iştahı

1 saat önce

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek ay kadar erken hazır olduğu sinyali ile güne 5.80'nin altında başladı.

Piyasalarda 'Fed' iştahı, System.String[]
Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek ay kadar erken hazır olduğu sinyali ile güne 5.80'nin altında başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:28 
faiz, ABD, merkez bankası, fed, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fed'in faiz kararı sonrası dolar adeta çakıldı! İşte son durum Altın uçuşa geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti Yaşlı çiftin yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 10:36:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalarda 'Fed' iştahı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]