Piyasalarda 'Fed' iştahı
1 saat önce
Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek ay kadar erken hazır olduğu sinyali ile güne 5.80'nin altında başladı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:28
Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed
) faiz indirimlerine gelecek ay kadar erken hazır olduğu sinyali ile güne 5.80'nin altında başladı.
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