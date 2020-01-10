Piyasalarda gergin başlayan hafta sakin kapanıyor - Son Dakika
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Piyasalarda gergin başlayan hafta sakin kapanıyor

13 dakika önce

ABD ile İran'ın karşılıklı hamleleriyle geçen haftada piyasalarda yükselen tansiyon şimdilik düştü.

Piyasalarda gergin başlayan hafta sakin kapanıyor, System.String[]

ABD ile İran'ın karşılıklı hamleleriyle geçen haftada piyasalarda yükselen tansiyon şimdilik düştü. Petrol ve altında düşüş devam ederken; yurt içi piyasalar saat 10.00'da açıklanacak olan işsizlik rakamlarına odaklandı.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:27 
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