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Piyasalarda gergin başlayan hafta sakin kapanıyor
13 dakika önce
ABD ile İran'ın karşılıklı hamleleriyle geçen haftada piyasalarda yükselen tansiyon şimdilik düştü.
ABD ile İran'ın karşılıklı hamleleriyle geçen haftada piyasalarda yükselen tansiyon şimdilik düştü. Petrol ve altında düşüş devam ederken; yurt içi piyasalar saat 10.00'da açıklanacak olan işsizlik rakamlarına odaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:27
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