Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi
1 saat önce
Dolar/TL Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlik ve Avupa'daki siyasi gelişmelerin etkisiyle dün 5,79'un üzerini test ederek son 1,5 ayın en yüksek seviyesini görürken, bugün 5,77 seviyelerinden işlem görüyor.
Dolar/TL Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlik ve Avupa'daki siyasi gelişmelerin etkisiyle dün 5,79'un üzerini test ederek son 1,5 ayın en yüksek seviyesini görürken, bugün 5,77 seviyelerinden işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:25
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