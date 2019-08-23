Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi
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Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi

1 saat önce

Dolar/TL Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlik ve Avupa'daki siyasi gelişmelerin etkisiyle dün 5,79'un üzerini test ederek son 1,5 ayın en yüksek seviyesini görürken, bugün 5,77 seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi, System.String[]

Dolar/TL Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlik ve Avupa'daki siyasi gelişmelerin etkisiyle dün 5,79'un üzerini test ederek son 1,5 ayın en yüksek seviyesini görürken, bugün 5,77 seviyelerinden işlem görüyor.

Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:25 
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