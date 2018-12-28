Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Ortası

Piyasalarda Gün Ortası

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 artarak 91.255,94 puana yükseldi.

Piyasalarda Gün Ortası, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 artarak 91.255,94 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 281,15 puan değer kazandı. Dün 90.974,79 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 199,30 puan ve yüzde 0,22 yükselişle 91.174,09 puandan başladı. Endeks, en düşük 91.085,65 puanı, en yüksek 91.495,36 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,29, teknoloji endeksi yüzde 0,49, sanayi endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 220'si yükseldi, 115'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, Halkbank ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.276,23 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,80, bileşik getirisi yüzde 19,68 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1441, sterlin/dolar paritesi 1,2638, dolar/yen paritesi 110,37 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2690 liradan, avro 6,0320 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.276,23 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,67 dolardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:11 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Kadir Topbaş'ı Ziyaret Etti İstanbul'un Göbeğinde Skandal! Babası, Genç Kızı Zincire Vurdu

İstanbul'un Eski Başkanı Kadir Topbaş İlk Kez Açıkladı: İstifam İstenmedi, Ben İstifa Ettim Milli Piyangoyla Metrobüs Alma Hayali Olan Vatandaş: Umarım Bundan Sonra Oturarak Yolculuk Yaparım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 14:36:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Ortası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]