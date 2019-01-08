Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalarak 89.937,02 puana düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalarak 89.937,02 puana düştü.



Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 14,07 puan değer kaybetti. Dün 89.951,09 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 296,77 puan ve yüzde 0,33 artışla 90.247,86 puandan başladı. Endeks, en düşük 89.666,98 puanı, en yüksek 90.427,65 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,20, teknoloji endeksi yüzde 0,47 ve sanayi endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,40 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 178'i yükseldi, 153'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve VakıfBank oldu.





Altının onsu 1.282,50 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,72, bileşik getirisi yüzde 19,60 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1449, sterlin/dolar paritesi 1,2759, dolar/yen paritesi 108,87 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 5,4510 liradan, avro 6,2360 liradan satılıyor.





Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.282,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,84 dolardan işlem görüyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi

Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı

Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri Belli Oldu! İşte İl İl Havalimanı Otopark Ücretleri