Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Ortası

Piyasalarda Gün Ortası

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 artarak 93.412,51 puana yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 artarak 93.412,51 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 239,24 puan değer kazandı. Dün, 93.173,27 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 191,88 puan ve yüzde 0,21 artışla 93.365,15 puandan başladı. Endeks, en düşük 93.023,46 puanı, en yüksek 93.686,28 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,44 ve teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,24 ve hizmetler endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 210'u yükseldi, 144'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, VakıfBank ve Halkbank oldu.

Altının onsu 1.289,50 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,24, bileşik getirisi yüzde 17,98 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1411, sterlin/dolar paritesi 1,2871, dolar/yen paritesi 108,64 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4130 liradan, avro 6,1760 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.289,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,39 dolardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:16 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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