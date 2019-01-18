Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Ortası

Piyasalarda Gün Ortası

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 artarak 97.499,98 puana yükseldi.

Piyasalarda Gün Ortası, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 artarak 97.499,98 puana yükseldi.


Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 682,63 puan değer kazandı. Dün, 96.817,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 375,54 puan ve yüzde 0,39 artışla 97.192,90 puandan başladı. Endeks, en düşük 97.046,00 puanı, en yüksek 97.657,05 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,20, sanayi endeksi yüzde 1,61, hizmetler endeksi yüzde 0,39 ve teknoloji endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 238'i yükseldi, 109'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Halkbank ve Akbank oldu.


Altının onsu 1.285,20 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,44, bileşik getirisi yüzde 18,20 seviyelerinde bulunuyor.


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1406, sterlin/dolar paritesi 1,2948, dolar/yen paritesi 109,54 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 5,3620 liradan, avro 6,1150 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.285,20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,92 dolardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:11 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, CHP'li İmamoğlu'na "Sana Oy Yok" Diyen Mehruze Teyzeyi Aradı İstanbul'un En Önemli Ulaşım Projelerinden Olan Halkalı-Gebze Banliyö Hattının Yıl Sonu Açılması Bekleniyor

Kendi Çocuğuna İstismardan Tutuklandığını Öğrenen Baba, Adliyede İntihar Etti CHP, TBMM Başkanı Yıldırım'ın Meclis TV'de Yayınlanmaması İçin Başvuru Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:23:22. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Ortası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]