Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 artarak 98.683,75 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 artarak 98.683,75 puana yükseldi.





Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 228,87 puan değer kazandı. Cuma günü, 98.454,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 172,59 puan ve yüzde 0,18 artışla 98.627,47 puandan başladı. Endeks, en düşük 98.131,37 puanı, en yüksek 98.944,34 puanı gördü.





Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 0,48 ve teknoloji endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.





Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 220'si yükseldi, 147'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN ve Ereğli Demir Çelik oldu.





Altının onsu 1.278,63 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,35, bileşik getirisi yüzde 18,10 seviyelerinde bulunuyor.





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1372, sterlin/dolar paritesi 1,2840, dolar/yen paritesi 109,67 düzeyinde seyrediyor.





İstanbul serbest piyasada dolar 5,3460 liradan, avro 6,0840 liradan satılıyor.





Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.278,63 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,43 dolardan işlem görüyor.

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