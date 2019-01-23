Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 artarak 99.767,36 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 artarak 99.767,36 puana yükseldi.





Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 90,25 puan değer kazandı. Dün, 99.677,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 60,41 puan ve yüzde 0,06 artışla 99.737,52 puandan başladı. Endeks, en düşük 99.059,93 puanı, en yüksek 100.317,88 puanı gördü.





Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,36, sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 1,08 ve teknoloji endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 182'si yükseldi, 152'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, VakıfBank, Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası (C) oldu.



Altının onsu 1.285,28 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1356, sterlin/dolar paritesi 1,2985, dolar/yen paritesi 109,67 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 5,3190 liradan, avro 6,0430 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.285,28 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,78 dolardan işlem görüyor.

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