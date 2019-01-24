Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Ortası

Piyasalarda Gün Ortası

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 artarak 100.951,93 puana yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 artarak 100.951,93 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 810,88 puan değer kazandı. Dün 100.141,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 312,74 puan ve yüzde 0,31 artışla 100.453,78 puandan başladı. Endeks, en düşük 100.314,69 puanı, en yüksek 101.103,65 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,99, sanayi endeksi yüzde 0,60, hizmetler endeksi yüzde 0,63 ve teknoloji endeksi yüzde 2,03 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 249'u yükseldi, 98'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Akbank oldu.


Altının onsu 1.279,95 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1348, sterlin/dolar paritesi 1,3049, dolar/yen paritesi 109,73 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2680 liradan, avro 5,9880 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.279,95 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,30 dolardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:14 Kaynak: AA

İstanbul, Borsa İstanbul, Ekonomi
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