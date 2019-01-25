Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Ortası

Piyasalarda Gün Ortası

3 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 azalarak 101.587,32 puana geriledi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 azalarak 101.587,32 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 186,97 puan değer kaybetti. Dün 101.774,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 348,59 puan ve yüzde 0,34 artışla 102.122,88 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.199,61 puanı, en yüksek 102.319,92 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,51 ve sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,25 ve teknoloji endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 144'ü yükseldi, 194'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Türk Telekom oldu.

Altının onsu 1.283,33 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1329, sterlin/dolar paritesi 1,3082, dolar/yen paritesi 109,80 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2870 liradan, avro 5,9920 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.283,33 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,20 dolardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:11 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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