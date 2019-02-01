Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını 4,09 puan azalışla 104.070,13 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını 4,09 puan azalışla 104.070,13 puandan tamamladı.



Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 4,09 puan değer kaybetti. Dün 104.074,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13,19 puan ve yüzde 0,01 azalışla 104.061,03 puandan başladı. Endeks, en düşük 103.521,55 puanı, en yüksek 104.371,52 puanı gördü.





Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,10, mali endeks yüzde 0,27 ve teknoloji endeksi yüzde 0,46 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 156'sı yükseldi, 195'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Türk Telekom ve Odaş Elektrik oldu.





Altının onsu 1.319,48 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1468, sterlin/dolar paritesi 1,3060, dolar/yen paritesi 108,93 düzeyinde seyrediyor.





İstanbul serbest piyasada dolar 5,1920 liradan, avro 5,9600 liradan satılıyor.





Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.319,48 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,82 dolardan işlem görüyor.

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