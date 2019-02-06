Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,35 azalışla 102.093,35 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,35 azalışla 102.093,35 puandan tamamladı.





Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 355,07 puan değer kaybetti. Dün 102.448,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 450,76 puan ve yüzde 0,44 artışla 102.899,19 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.696,85 puanı, en yüksek 103.089,18 puanı gördü.





Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,13, mali endeks yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti.





Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 132'si yükseldi, 229'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Yapı ve Kredi ve İş Bankası (C) oldu.





Altının onsu 1.313,98 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1390, sterlin/dolar paritesi 1,2962, dolar/yen paritesi 109,63 düzeyinde seyrediyor.





İstanbul serbest piyasada dolar 5,2230 liradan, avro 5,9520 liradan satılıyor.





Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.318,98 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,25 dolardan işlem görüyor.

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