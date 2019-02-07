Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Ortası

Piyasalarda Gün Ortası

39 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,07 azalışla 102.514,94 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,07 azalışla 102.514,94 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 69,32 puan değer kaybetti. Dün 102.584,26 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 168,57 puan ve yüzde 0,16 artışla 102.752,83 puandan başladı. Endeks, en düşük 102.297,81 puanı, en yüksek 102.937,16 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,05 ve teknoloji endeksi yüzde 0,48 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,13 ve hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 166'sı yükseldi, 176'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal, Türk Telekom ve İş Bankası (C) oldu.

Altının onsu 1.306,22 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1342, sterlin/dolar paritesi 1,2903, dolar/yen paritesi 110,00 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2470 liradan, avro 5,9610 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.306,22 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,88 dolardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:27 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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